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Политика ,  
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Суд арестовал обвиняемого во взятке главному кадровику Минобороны

Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Минобороны РФ)

Басманный суд Москвы арестовал Леву Мартиросяна на два месяца, до 12 июля. Он обвиняется в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. О деле в отношении последнего стало известно ранее 14 мая.

Мартиросяну вменяют ч, 5 ст. 291 УК, она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, Кузнецов был знаком с Мартиросяном по службе, «в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично» в обмен на его покровительство.

Материал дополняется.

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