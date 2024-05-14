Суд арестовал обвиняемого во взятке главному кадровику Минобороны
Басманный суд Москвы арестовал Леву Мартиросяна на два месяца, до 12 июля. Он обвиняется в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. О деле в отношении последнего стало известно ранее 14 мая.
Мартиросяну вменяют ч, 5 ст. 291 УК, она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
По версии следствия, Кузнецов был знаком с Мартиросяном по службе, «в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично» в обмен на его покровительство.
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