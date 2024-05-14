У главного кадровика Минобороны нашли ₽100 млн и золотые монеты
У арестованного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова при обысках нашли средства на сумму более 100 млн руб. и золотые монеты, сообщает СК.
«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», — говорится в сообщении ведомства.
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