У главного кадровика Минобороны нашли ₽100 млн и золотые монеты

Юрий Кузнецов (Фото: Минобороны России)

У арестованного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова при обысках нашли средства на сумму более 100 млн руб. и золотые монеты, сообщает СК.

«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», — говорится в сообщении ведомства.

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