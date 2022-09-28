Третьяковка попросила воздержаться от оценок побывавшей в лавре «Троицы»

Летом икону Рублева на два дня передали в Троице-Сергиеву лавру. В телеграм-каналах появился документ, где говорилось о существенных изменениях «Троицы», но Третьяковка попросила дождаться протокола. Икона находится в депозитарии

Икона Андрея Рублева «Святая Троица» (Фото: GT_Gallery / Telegram)

Третьяковская галерея подготовит протокол о состоянии и мерах по стабилизации иконы Андрея Рублева «Святая Троица», сообщается в телеграм-канале музея.

«8 сентября в Государственной Третьяковской галерее прошло заседание расширенного реставрационного совета, посвященного анализу состояния сохранности иконы Андрея Рублева «Святая Троица». По итогам заседания будет оформлен протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния», — говорится в сообщении.

Галерея попросила до подготовки протокола «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла». В музее отметили, что икона находится в его депозитарии под наблюдением специалистов.

Обычно икона «Троица» выставлена в основной экспозиции Третьяковской галереи «Лаврушинский переулок: шедевры русского искусства XI — начала XX века» в разделе «Древнерусское искусство». Однако 17 июля ее впервые почти за 100 лет вывезли из галереи в Троице-Сергиеву лавру для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, которое отмечается 18 июля. Перевозить икону помогали сотрудники галереи. На месте ее поместили в специальную капсулу для поддержания климатического режима «с соблюдением всех необходимых предосторожностей». Спустя два дня Третьяковка сообщила, что «Святую Троицу» вернули в галерею «в привычные и необходимые для нее условия хранения».

Искусствовед Ксения Коробейникова накануне опубликовала в телеграм-канале документы под названием «Протокол заседания расширенного реставрационного совета». По ее утверждению, на иконе обнаружено 61 «существенное изменение». «Специалисты считают, что это только начало. Дальше — больше. Последствия «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника». Таков вердикт расширенного реставрационного совета», — заявила Коробейникова. Она написала, что, согласно протоколу, в храме не было необходимых климатических условий, также был зафиксирован «резкий перепад температурно-влажностного режима».

Андрей Рублев создал икону «Святая Троица» в начале XV века. Самое раннее упоминание о ней содержится во вкладных книгах Троице-Сергиева монастыря 1639 и 1673 годов, согласно которым икона находилась в иконостасе Троицкого собора. На иконе изображены три ангела, сидящие за жертвенником с чашей. До революции 1917-го ее хранили в лавре, а в 1929 году отправили в Третьяковку. До этого лета вывозили из галереи только один раз — во время эвакуации во время Великой Отечественной войны.