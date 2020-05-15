«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом

Компания успела организовать порядка 20 тыс. бесплатных тестов на дому в трех городах России. Однако после того как в Москве объявили о запуске программы массового тестирования, а сами тесты стали доступнее, проект свернули

Фото: help.yandex / Instagram

Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.

«Сейчас все больше лабораторий в России делают тесты на коронавирус и сдать их проще, чем месяц назад. В Москве, где тесты были особенно востребованны, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому «Яндекс» заканчивает этап проекта по развозу тестов и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые все еще работают в режиме повышенной нагрузки», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

При проведении тестирования на дому «Яндекс» выделял водителей, которые отвозили медработников для забора анализов, а также бесплатные тесты лабораторий-партнеров. В компании сообщили, что на первом этапе проекта «Яндекс» выделил 10 тыс. бесплатных тестов для Москвы, а позднее программа продолжилась и в других городах — Санкт-Петербурге и Иванове. К завершению программы бесплатного тестирования удалось провести более 20 тыс. бесплатных тестов на дому.

Компания продолжает другие программы поддержки в рамках проекта «Помощь рядом». В их число входит организация поездок медицинского персонала по вызовам, доставка продуктовых наборов пенсионерам и другим социально незащищенным слоям населения, доставка обедов врачам, организация поездок волонтеров и сотрудников НКО.