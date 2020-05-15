Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 14 мая, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 14 мая, 13:12
Эксперты назвали новую схему мошенничества с приложениями банков Общество, 10:34 Какой экономический эффект окажет смягчение карантина РБК и Центр поддержки экономики, 10:32 Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом Спорт, 10:28 Глава РКК «Энергия» покинет свой пост Общество, 10:21 Адвокат сообщил о сроках заседания по делу Кокорина и Мамаева Спорт, 10:10 В ФМБА раскрыли результаты лечения плазмой выздоровевших после COVID-19 Общество, 10:09 Как компании перейти на электронный документооборот Pro, 10:08 СМИ узнали о планах «Ювентуса» включить Дибалу в сделку по Неймару Спорт, 10:05 Visa подала патент на криптовалюту Крипто, 10:02 Более половины перешедших на удаленку россиян оказались ею недовольны Общество, 10:02 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 10:02 Аналитики оценили траты российских геймеров на самоизоляции Бизнес, 10:00 В «Инвитро» назвали дату запуска тестирований на антитела к коронавирусу Общество, 10:00 Проверьте, все ли вы знаете о пропусках для водителей. Викторина Авто, 09:54
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса

Со следующего года ведомство может прекратить плановые проверки бизнеса. Защиту прав потребителей оно обеспечит внеплановыми проверками, контрольными закупками и с помощью профилактики нарушений
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В последние годы ведомство резко сократило число плановых проверок: так, с 2012 по 2018 год их число уменьшилось с 73,7 тыс. до 3,1 тыс., говорится в пояснительной записке к проекту. При этом сами проверки стали эффективнее: соотношение количества выявленных нарушений к общему числу проверок выросло до 3,05 в 2018 году с 2,4 в 2014-м, указано в документе.

После отказа от плановых проверок защиту прав потребителей Роспотребнадзор предлагает обеспечивать с помощью внеплановых документарных и выездных проверок, контрольных закупок и профилактики нарушений.

Разработать соответствующий проект постановления в конце марта поручил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы и публичных обсуждений, после чего будет направлен в кабмин.

МЧС объяснило рекордный рост проверок бизнеса трагедией в «Зимней вишне»
Экономика
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

С предложением передать Центробанку полномочия Роспотребнадзора по защите прав потребителей финансовых услуг президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выступил еще в июле 2017 года. Неправильно, что Роспотребнадзор получает жалобы «и на окорочка, и на депозиты», отмечал он.

Тогда же отказаться от плановых проверок с 2018 года предложил и сам Роспотребнадзор. В его пресс-службе пояснили, что проверки в сфере защиты прав потребителей затрагивают почти все виды деятельности хозяйствующих субъектов, в связи с чем предложенное решение является «наиболее значимым с точки зрения административного воздействия на бизнес».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Роспотребнадзор, проверки бизнеса
Материалы по теме
Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора
Общество
Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter