Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса

Со следующего года ведомство может прекратить плановые проверки бизнеса. Защиту прав потребителей оно обеспечит внеплановыми проверками, контрольными закупками и с помощью профилактики нарушений

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Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В последние годы ведомство резко сократило число плановых проверок: так, с 2012 по 2018 год их число уменьшилось с 73,7 тыс. до 3,1 тыс., говорится в пояснительной записке к проекту. При этом сами проверки стали эффективнее: соотношение количества выявленных нарушений к общему числу проверок выросло до 3,05 в 2018 году с 2,4 в 2014-м, указано в документе.

После отказа от плановых проверок защиту прав потребителей Роспотребнадзор предлагает обеспечивать с помощью внеплановых документарных и выездных проверок, контрольных закупок и профилактики нарушений.

Разработать соответствующий проект постановления в конце марта поручил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы и публичных обсуждений, после чего будет направлен в кабмин.