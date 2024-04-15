Уровень воды в реке Тобол в Курганской области превысил 7 м

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области вырос на 73 см и превысил 7 м

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Уровень воды в реке Тобол на территории Курганской области вырос на 74 см за последние 12 часов, достигнув отметки в 703 см, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным властей, на 08:00 (06:00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 см. На 08:00 (06:00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 см. «Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане на 15 апреля на 20.00 (18.00 мск) он составляет 704 сантиметра, + 10 сантиметров за 2 часа», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вадим Шумков ранее 15 апреля сообщил, что паводок движется к Кургану, сейчас его «голова» находится в 10 км от города, «объем воды колоссальный». В МЧС Курганской области предупредили, что в зоне возможного подтопления при максимальном уровне воды могут оказаться 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков. Для Кургана «опасным» уровень воды в реке Тобол считается 850 см, «неблагоприятный» — от 700 см.

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