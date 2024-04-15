Губернатор заявил о приближении «колоссального объема воды» к Кургану

Губернатор Шумков: паводок движется на Курган, вода уже в 10 км от города

«Голова» паводка находится в 10 км от Кургана, один из микрорайонов отрезан водой, начинает затапливать садовые товарищества на правобережье. Уровень воды в Тоболе на 12 см приблизился к неблагоприятной отметке

Курган (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Паводок движется к Кургану, сейчас его «голова» находится в 10 км от города, «объем воды колоссальный», написал в своем телеграм-канале губернатор области Вадим Шумков. 13 апреля он говорил, что «большой воде» оставалось 50 км до прихода в Курган.

По словам Шумкова, в микрорайоне Черемухово, где уже началось подтопление, видна «лишь малая часть того объема, что подходит к городу». Возле села Звериноголовское Курганской области уровень воды снижается медленно, «что также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы», заявил он.

Микрорайон Нижняя Утятка на юге Кургана уже отрезан водой, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережной части города, написал губернатор. «Уровень воды в Тоболе и гуляющие по набережной зеваки не должны вас успокаивать, потому что большая часть воды идет именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров», — предупредил он.

По данным на 16:00 (14:00 мск) уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 685 см, за два часа он вырос на 12 см. Неблагоприятной считается отметка 700 см, опасной — 850 см.

Шумков призвал жителей «не уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы, и все обходилось», и эвакуироваться.

В МЧС Курганской области предупредили, что в зоне возможного подтопления при максимальном уровне воды могут оказаться 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков. По состоянию на 14 апреля подтоплены были 304 дома и 473 участка в трех муниципальных образованиях (Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском).

С последствиями паводков столкнулись также Оренбургская, Тюменская, Томская области, Бурятия и другие регионы. В МЧС среди причин называли переувлажнение почвы и ее последующее промерзание зимой, большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.