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Общество ,  
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Cуд отправил под домашний арест блогера Портнягина

Портнягина отправили под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов
Блогер и основатель бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин до 10 июня будет находиться под домашним арестом. Суд избрал ему такую меру пресечения, несмотря на погашенный перед бюджетом долг и помощь спецоперации
Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

В понедельник, 15 апреля, Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 10 июня основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина, передает корреспондент РБК.

В ходе заседания следователь заявил, что у Портнягина и членов его семьи есть вид на жительство в ОАЭ. По словам следователя, блогер выступал в поддержку Украины и оппозиционера Алексея Навального. Портнягин ответил, что любит Россию и ездил в зону специальной военной операции.

Защита Портнягина заявила, что он пожертвовал свыше 45 млн руб. «на нужды бойцов», участвующих в специальной военной операции на Украине. Адвокаты попросили отпустить их клиента под залог на любую сумму. Сам Портнягин сказал, что не планировал уезжать из России, хотя у него и была такая возможность.

14 апреля стало известно, что Портнягина обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

По данным следствия, Портнягин не заплатил налоги за период с 2018 по 2020 год. Его задолженность перед бюджетом составляла более 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб.

Портнягин был задержан 11 апреля в Ростове-на-Дону по дороге из зоны проведения спецоперации в Москву. Один из адвокатов блогера сказал РБК, что Портнягин находился в зоне спецоперации, чтобы доставить гуманитарную помощь на сумму 46 млн руб.

В тот же день, 11 апреля, была задержана его жена, Екатерина Портнягина. Как сообщал Портнягин, ее задержали в рамках возбужденного против него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. После 15 часов допроса ее отпустили из Следственного комитета. В доме у супругов, в офисе и на даче 11 апреля прошли обыски. «Обыски в офисном помещении проходили в жесткой форме, адвокаты не были допущены, для прохода в помещения силовики применили кувалду», — сказал РБК один из адвокатов блогера.

В день задержания жены Портнягин сообщил, что «основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме». Позднее в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) подтвердили, что блогер полностью погасил долги.

В Москве задержали супругу автора книги «Трансформатор» Портнягина
Общество
Екатерина Портнягина

В базе данных СПАРК указано, что Дмитрий Портнягин является совладельцем пяти действующих коммерческих компаний с разным видом деятельности. В компании ООО «Клуб 500», где прошли обыски, он является бенефициаром. Руководитель организации — Ян Пальмачинский. В прошлом году выручка компании составила 583,1 млн руб., а чистая прибыль — 46 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Тверской суд домашний арест блогеры уклонение от уплаты налогов
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Блогера Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет
Бизнес
В Ростове-на-Дону задержали блогера Дмитрия Портнягина
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Блогер Портнягин и его жена возместили ущерб от неуплаты налогов
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