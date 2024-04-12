Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону по делу об уклонении от уплаты налогов. СК сообщил, что блогер полностью погасил задолженность перед государством. Накануне силовики задержали его супругу Екатерину

Дмитрий Портнягин (Фото: TransformatorTV / Telegram)

В Ростове-на-Дону задержали блогера Дмитрия Портнягина, его доставят в Москву в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщили телеграм-каналы «112» и Mash. О задержании Портнягина в телеграм-канале также сообщил его друг и ассистент Дмитрий Макаренко.

По его словам, причиной стала неуплата долга по пеням и штрафам в размере 64 млн руб.

Накануне Портнягин сообщал о задержании его супруги Екатерины. В отношении Дмитрия и Екатерины Портнягиных было возбуждено дело по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пп. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Им грозило до семи лет лишения свободы. По версии следствия, с 2018 по 2020 год их задолженность по уплате налогов составила более 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб. В СК также сообщали, что супруги перевели на счета третьих юрлиц свыше 91 млн руб. В тоже время в СК по Московской области сообщили, что блогер и его жена о полностью погасили задолженности перед государством.

Днем 12 апреля блогер написал в своем телеграм-канале, что находится в Токмаке (Запорожская область) и планирует возвращаться в Москву. После задержания супруги он рассказывал о своем пребывании в зоне военной операции на Украине, говорил, что оплатил основной долг перед государством еще в 2022 году, о судебном разбирательстве по поводу суммы штрафов и пеней и обещании их оплатить, не дожидаясь решения суда. Портнягин также выражал надежду на то, что его жену «отпустят без каких-либо условий».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК Московской области и к ассистенту Дмитрию Макаренко.

Портнягин основал бизнес-клуб Club 500 и является автором книги «Трансформатор». Он дает советы о запуске собственного дела и публикует подкасты с миллионерами.

В октябре 2023 года в Club 500 прошли обыски. Один из сотрудников клуба связал их с заявлением бывшего кандидата в мэры Красногорска Валерия Немировского о мошенничестве, писал портал Msk1.ru. Сам Немировский подтверждал факт своего обращения в полицию, но не называл причин. По словам Екатерины Портнягиной, ранее ему было отказано в членстве в клубе.