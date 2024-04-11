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Дело инстаблогеров ,  
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В Москве задержали супругу автора книги «Трансформатор» Портнягина

В Москве задержали супругу блогера и автора книги «Трансформатор» Портнягина
Сюжет
Дело инстаблогеров
Как рассказал сам Портягин, его супругу задержали в рамках возбужденного против него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Он пообещал оплатить задолженность в размере 64 млн руб. и выразил надежду, что супругу отпустят
Екатерина Портнягина
Екатерина Портнягина (Фото: Клиника KIVACH / YouTube)

В Москве задержали Екатерину Портнягину, супругу основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Об этом сам Портягин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, силовики приехали с обыском к нему домой в районе 7:00, где и задержали его супругу. «Уголовное дело было заведено по ст. 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов. Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года, в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд», — отметил блогер.

Он также рассказал, что в настоящее время находится в зоне военной операции на Украине, недалеко от линии боевого соприкосновения. «Я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн руб. <...> Я надеюсь, это недоразумение и [в] ближайшее время мою супругу отпустят без каких-либо условий», — добавил Портнягин.

Как отмечает Baza, Портнягина была доставлена в следственное управление СК по Московской области вместе с сотрудниками банного комплекса Siberia, в котором до этого прошли обыски. Телеграм-канал отмечает, что обыски в организациях, аффилированных с Дмитрием Портнягиным, проводят в рамках расследования экономических преступлений. Источник «112» уточнил, что блогер задолжал налоговой более 108 млн руб., однако Shot пишет именно о 64 млн руб. долга.

Основатель Club 500 прокомментировал сообщения об обысках
Бизнес
Дмитрий Портнягин

Громкие уголовные дела против известных блогеров и «инфобизнесменов» продолжаются с прошлого года. Так, в ноябре в Москве задержали блогера и основателя «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр» Аяза Шабутдинова. Тогда против него завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. В феврале 2024 года против Шабутдинова возбудили еще семь новых уголовных дел. По словам следователя, блогера обвиняют «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений». В рамках расследования дела был проведен опрос свыше 35 потерпевших. Бизнесмен свою вину отрицает.

До этого, в апреле 2023 года, в Москве была задержана блогер Елена Блиновская по делу о неуплате налогов. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как сообщила ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Обвинения в неуплате налогов также предъявили мужу блогера Алексею Блиновскому.

22 марта СК предъявил окончательное обвинение в отношении Блиновской. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов; легализации денежных средств, приобретенных преступным путем; неправомерном обороте средств платежей. Адвокат Блиновской отметила, что ее подзащитная признает вину только по пункту об уклонении от уплаты налогов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Москва Долги налоги блогеры
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