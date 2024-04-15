Девелопер начал проверку после массовой драки рабочих на востоке Москвы

Девелопер «Брусника»: в массовой драке рабочих в Москве никто не пострадал

14 апреля на востоке Москвы произошла массовая драка рабочих на территории объекта девелопера «Брусника». СК возбудил в связи с этим уголовное дело по ст. 213 УК («Хулиганство»)

Фото: Андрей Любимов / РБК

На востоке Москвы 14 апреля произошла массовая драка рабочих, девелопер «Брусника», на объекте которого произошла драка, проводит внутреннюю проверку.

«В ходе инцидента никто не пострадал. Вместе с подрядчиком мы начали внутреннюю проверку. Конфликт будет урегулирован в ближайшее время. На сроки строительства он не повлияет», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что причиной столкновения стал конфликт на фоне распределения арматуры между бригадами. Агентство передает, что среди участников драки на стройплощадке проекта «Квартал «Метроном» было 16 граждан Таджикистана и 14 граждан Узбекистана.

14 апреля столичный Следственный комитет сообщил, что сотрудники ведомства устанавливают причастных к массовой драке. СК по Москве в связи с этим возбудил уголовное дело по ст. 213 УК («Хулиганство»).

«Лица, причастные к преступлению, будут проверены на соблюдение миграционного законодательства», — добавили в ведомстве.

14 апреля в центре Саратова на пересечении улицы Чапаева и проспекта Столыпина, возле гостиницы «Волга», произошла драка. В нее вмешался водитель автомобиля Lada Priora, который сбил одного человека. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, некоторые участники конфликта запрыгивали на машину, один из пассажиров на ходу выпрыгнул из нее, затем машина въехала в здание.