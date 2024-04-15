Девелопер начал проверку после массовой драки рабочих на востоке Москвы
На востоке Москвы 14 апреля произошла массовая драка рабочих, девелопер «Брусника», на объекте которого произошла драка, проводит внутреннюю проверку.
«В ходе инцидента никто не пострадал. Вместе с подрядчиком мы начали внутреннюю проверку. Конфликт будет урегулирован в ближайшее время. На сроки строительства он не повлияет», — сообщили РБК в пресс-службе компании.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что причиной столкновения стал конфликт на фоне распределения арматуры между бригадами. Агентство передает, что среди участников драки на стройплощадке проекта «Квартал «Метроном» было 16 граждан Таджикистана и 14 граждан Узбекистана.
14 апреля столичный Следственный комитет сообщил, что сотрудники ведомства устанавливают причастных к массовой драке. СК по Москве в связи с этим возбудил уголовное дело по ст. 213 УК («Хулиганство»).
«Лица, причастные к преступлению, будут проверены на соблюдение миграционного законодательства», — добавили в ведомстве.
14 апреля в центре Саратова на пересечении улицы Чапаева и проспекта Столыпина, возле гостиницы «Волга», произошла драка. В нее вмешался водитель автомобиля Lada Priora, который сбил одного человека. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, некоторые участники конфликта запрыгивали на машину, один из пассажиров на ходу выпрыгнул из нее, затем машина въехала в здание.
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