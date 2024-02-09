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На складе Wildberries в Электростали произошла вторая драка за неделю

На складе Wildberries в Электростали произошла вторая драка работников за неделю
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

На складе маркетплейса Wildberries в городе Электросталь в Московской области произошел конфликт между сотрудниками, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Склад в Электростали работает в штатном режиме, в настоящее время конфликт между платформенными занятыми урегулирован. Пострадавших нет, товар не поврежден», — рассказали в Wildberries.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что один сотрудник склада напал на другого, их разнял коллега. По данным телеграм-канала, между работниками был давний конфликт, полиция составила на них административный протокол.

Кадры массовой драки на складе Wildberries
Общество

Накануне на сортировочном складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка между работниками компании и охранниками. По данным МВД, во время упаковки и погрузки товара бригадиры нашли «нарушение регламента сбора товара» работником склада. Между ними начался конфликт, были вызваны охранники, с которыми завязалась драка.

В пресс-службе Wildberries рассказали РБК, что в результате инцидента никто не пострадал, около десяти человек доставили в полицию. В МВД заявили, что сотрудники полиции опрашивают «13 активных нарушителей общественного порядка». По данным Shot, у них проверят документы на нарушение миграционного законодательства.

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