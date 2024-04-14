В центре Саратова водитель попытался задавить участников массовой драки

Video

В Саратове в драку группы людей вмешался водитель автомобиля Lada Priora, который сбил одного человека, сообщает пресс-служба областного управления МВД в телеграм-канале.

Инцидент произошел на пересечении улицы Чапаева и проспекта Столыпина, возле гостиницы «Волга». Сначала группа примерно из 20 человек устроила драку, у некоторых из них были с собой палки, отмечает агентство «Взгляд-инфо».

Затем один из участников драки сел за руль стоящего рядом автомобиля и начал ездить по кругу, пытаясь задавать пешеходов. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что некоторые участники конфликта запрыгивали на машину, один из пассажиров на ходу выпрыгнул из нее, затем машина въехала в здание.

Около 6 часов утра в полицию поступило сообщение о произошедшем. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции нашли автомобиль, на котором сбили пешехода, водителя и пассажира доставили в отдел для разбирательства.

«Доставленными оказались местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

Против водителя составили протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях:

за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств — ч. 1 ст. 12.37;

за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, — ч. 1 и ч. 4 ст. 12.16.

Также было начато административное расследование по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях — «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Кроме того, полиция начала проверку информации о драке, предшествовавшей ДТП. «На данный момент сведений из медицинских организаций о доставлении к ним пострадавших в результате драки не поступало, также не поступало заявлений и сообщений от свидетелей конфликта», — уточнили в пресс-службе МВД.