Times узнала о переговорах Великобритании по отправке мигрантов в Армению

У Британии и Руанды действует соглашение об отправке в эту африканскую страну мигрантов, но ни одного туда еще не депортировали. Королевство ищет другие государства, с которыми можно заключить такой же договор, Армения в их числе

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Великобритания начала переговоры с Арменией, Кот-Д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по поводу отправки нелегальных мигрантов в эти страны по схеме, аналогичной договоренности с Руандой, пишет The Times со ссылкой на документы британского правительства, ставшие доступными из-за утечки.

Соединенное Королевство рассматривало еще около десятка стран, с которыми потенциально можно вести подобные переговоры. В частности, к Эквадору, Парагваю, Перу, Бразилии и Колумбии британские власти тоже обращались, но считается, что они в меньшей степени заинтересованы в такого рода сделке. Несколько африканских стран — Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола и Сьерра-Леоне — включены в резервный список, то есть к ним обратятся в случае неудачи с другими государствами. Такие страны материка, как Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия, «явно отказались» участвовать в обсуждении подобного соглашения.

The Telegraph со ссылкой на утекшие документы пишет, что Руанда готова принять 30 тыс. просителей убежища в течение первых пяти лет действия схемы депортации (для сравнения — в прошлом году в Британию через Ла-Манш на лодках перебрались как раз около 30 тыс. нелегалов, передавал Би-би-си). Потенциальная плата за это со стороны Британии будет равна примерно £4,5 млрд, т. е. каждый депортированный мигрант обойдется королевству в £150 тыс.

В апреле 2022-го Великобритания заключила с Руандой сделку по отправке мигрантов. Королевство заплатило африканской стране за это £140 млн. Первый рейс был запланирован на июнь того же года, но Лондону пришлось отменить его, так как Европейский суд по правам человека постановил, что план несет «реальный риск необратимого ущерба». На текущий момент ни один рейс так и не состоялся.

В марте прошлого года Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения, согласно которому нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища, хотя ранее они могли оставаться в Британии до тех пор, пока шло рассмотрение их запроса на убежище.