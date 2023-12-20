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Суд во Франции приговорил к 24 годам врача из Руанды за геноцид

Суд во Франции приговорил к 24 годам медика из Руанды по обвинению в геноциде
Мемориал жертвам геноцида в Кигали, Руанда
Мемориал жертвам геноцида в Кигали, Руанда (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Французский суд присяжных приговорил бывшего руандийского врача Состена Муньеману к 24-летнему заключению по обвинению в участии в геноциде народа тутси в 1994 году. Об этом сообщает газета Le Monde.

68-летний Муньемана был признан виновным в совершении геноцида, преступлений против человечества, а также во вступлении в сговор с целью совершения этих преступлений. Экс-медик был взят под стражу в зале суда, его адвокаты заявили, что будут обжаловать вердикт.

Обвинение запрашивало 30 лет тюрьмы. В частности, экс-врачу вменяли создание патрулей в городе Бутаре, которые задерживали, а затем убивали представителей народа тутси. Помимо этого, прокуратура указывала на то, что Муньемана составил письмо в поддержку временного правительства Руанды, которое одобряло убийство тутси.

Муньемана, переехавший во Францию спустя три месяца после завершения геноцида, отверг все обвинения, заявив, что был умеренным хуту и пытался «спасти» тутси, предлагая им убежище в госучреждениях.

С апреля по июнь 1994 года в Руанде произошел геноцид тутси, который совершили представители другого руандийского этноса — хуту — при поощрении временного правительства. Оно состояло преимущественно из хуту и пришло к власти после авиакатастрофы, в которой погиб президент страны Жювеналь Хабьяримана. По данным ООН, в результате событий 1994 года погибли более 800 тыс. человек.

Дело Муньеманы стало самым длительным во Франции из расследований, связанных с руандийским геноцидом. Оно было открыто в 1995-м в Бордо, а в 2001 году передано в Париж. Помимо экс-врача, в стране уже вынесли приговоры шести человекам, участвовавшим в событиях 1994 года. Они получили от 14 лет до пожизненного.

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