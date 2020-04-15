Пандемия коронавируса , 15 апр, 17:57
0
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
При соблюдении всех профилактических мер перелом в ситуации с коронавирусом в Москве может наступить уже в апреле, а в июне — июле 2020 года начнется снижение количества регистрируемых заражений
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле», — сказал он в эфире телеканала «Доктор» (цитата по ТАСС).
При этом Брико уточнил, что это станет возможным при соблюдении все мер профилактики и безопасности. Переломный момент в таком случае может наступить уже в апреле, за ним последует период плато, когда число новых заражений в день будет примерно одинаковым, а затем наступит время спада эпидемиологической угрозы.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.