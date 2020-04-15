В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

При соблюдении всех профилактических мер перелом в ситуации с коронавирусом в Москве может наступить уже в апреле, а в июне — июле 2020 года начнется снижение количества регистрируемых заражений

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле», — сказал он в эфире телеканала «Доктор» (цитата по ТАСС).

При этом Брико уточнил, что это станет возможным при соблюдении все мер профилактики и безопасности. Переломный момент в таком случае может наступить уже в апреле, за ним последует период плато, когда число новых заражений в день будет примерно одинаковым, а затем наступит время спада эпидемиологической угрозы.

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