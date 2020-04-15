Шнуров назвал шуткой слова о своем заражении коронавирусом

Слова о заражении коронавирусом были сказаны в контексте шутливой беседы и разговора «ни о чем», сказал Сергей Шнуров. Он поблагодарил поклонников и пообещал, что если заболеет, сообщит об этом

Сергей Шнуров (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал шуткой слова о том, что он заразился коронавирусом. Об этом он сообщил РБК.

«Еще ни один вирус не отменял права человека на шутливую беседу и разговор ни о чем. Заявления о болезни делаются официально, а не в прямом эфире Instagram.

Всем, конечно, страшно за мою жизнь и здоровье. Спасибо за то, что даже юмор, касающийся меня, вы воспринимаете со всей серьезностью.

А если я заболею, непременно об этом сообщу», — заявил музыкант.

Шнуров сказал о том, что «болеет коронавирусом» во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова. «Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», ― сказал он спортсмену и добавил, что находится на своей даче в Санкт-Петербурге.

В конце марта в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких был госпитализирован певец Лев Лещенко, который незадолго до этого вернулся из США. Позднее главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у певца подтвердился коронавирус. Лещенко помещали в реанимацию из-за одышки и низких показателей оксигенации крови, но 27 марта его состояние стабилизировалось, его перевели в обычную палату.