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Александра Васильева госпитализировали с пневмонией в Коммунарку

Александр Васильев (Фото: AlexandreVassilievFriends / Facebook)

Историк моды Александр Васильев сообщил РБК, что проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке.

«Чувствую себя хорошо, температура 36,6, прохожу курс лечения в Коммунарке, иду на поправку», — сказал он.

Искусствовед добавил, что сдал анализы на COVID-19, результаты будут готовы в понедельник, 13 апреля.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на ведущую программы «Модный приговор» Екатерину Гордон сообщила, что у Васильева нашли двустороннюю пневмонию. По информации издания, историк моды участвовал в записи программы вместе с Надеждой Бабкиной за несколько дней до ее госпитализации.

«Московский комсомолец», РЕН ТВ и «Пятый канал» писали, что 1 апреля артистку доставили в больницу, у нее выявили пневмонию. Позже представитель Бабкиной Александр Велор уточнил, что у певицы не обнаружен коронавирус, она находится в стационаре в стабильном состоянии с положительной динамикой.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Александр Васильев, пневмония, коронавирус, больница, госпитализация ..., новости РБК
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