Концертный директор Бабкиной сообщил о ее состоянии

Надежда Бабкина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, находится в сознании, ее состояние стабильно, сообщил РБК концертный директор певицы Сергей Горох.

«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой», — сказал Горох.

7 апреля «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщил, что Бабкину госпитализировали 1 апреля, а затем ввели в состояние медикаментозной комы из-за двусторонней пневмонии. Источники издания отмечали, что клиническая картина болезни у певицы «абсолютно коронавирусная», несмотря на два отрицательных теста на COVID-19.

В тот же день представитель певицы Александр Велор подтвердил РБК, что тест Бабкиной на коронавирус показал отрицательный результат. Он отметил, что артистка находилась на лечении в стационаре с диагнозом «пневмония», ее состояние оценивалось как стабильное с положительной динамикой.