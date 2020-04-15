В Мурманской области для контроля карантина закупят электронные браслеты

В Мурманской области больным COVID-19, которые будут лечиться на дому, нужно будет надевать электронные браслеты, решили власти. В правительстве региона заявили, что так больных спасают от риска уголовной ответственности

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Власти Мурманской области выделят 1,479 млн руб. на закупку технических средств, которые позволят отслеживать местоположение больных COVID-19, проходящих лечение на дому. Соответствующее постановление опубликовано (*pdf) на портале регионального правительства.

Как следует из постановления, средства будут потрачены на создание системы «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому». Отчитаться об использовании средств министерство цифрового развития области должно до 1 декабря 2020 года.

Министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова пояснила РБК, что в регионе планируют переходить на лечение COVID-19 в легкой форме на дому, поскольку у большинства заболевших нет тяжелых симптомов. «При такой системе необходима четкая уверенность в том, что население будет в безопасности и контакт с заболевшим человеком будет исключен, — это важно и для окружающих, и для самого инфицированного. Ведь перестроиться на новый режим жизни непросто, и человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть привлеченным в том числе и к уголовной ответственности», — объяснила она.

Для того чтобы контролировать соблюдение карантина, будут закуплены специальные трекеры. Кондаурова подчеркнула, что их ношение для больных будет опциональным. «Мы предлагаем человеку остаться лечиться дома и использовать электронный браслет или же быть госпитализированным в больницу, чтобы проходить лечение под наблюдением врачей», — объяснила она.