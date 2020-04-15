В Мурманской области для контроля карантина закупят электронные браслеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
Дэвид Линч взялся за исцеление врачей с помощью медитации Стиль, 15:29 В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за нарушение карантина Общество, 15:21 Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве Общество, 15:21 НОВАТЭК подтвердил COVID-19 у сотрудников подрядчика в Мурманской области Общество, 15:20 «Автомобиль превратится в гаджет» — Алексей Калицев, Hyundai Pro, 15:12  WP узнала о требовании указать имя Трампа на чеках с помощью американцам Общество, 15:09 Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса Бизнес, 15:08 Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли Экономика, 15:07 Онлайн-сервисы видеоигры FIFA оказались недоступны из-за DDoS-атаки Спорт, 15:02 Как технологии предсказывают пандемии Индустрия 4.0, 15:02  Падение индекса РТС превысило 5% Quote, 15:00 Кремль объяснил слова Путина о привлечении военных для борьбы с вирусом Общество, 14:55 Соловьев отказался от баттла с Уткиным Спорт, 14:46 Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением COVID-19 в России Общество, 14:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Мурманской области для контроля карантина закупят электронные браслеты

В Мурманской области больным COVID-19, которые будут лечиться на дому, нужно будет надевать электронные браслеты, решили власти. В правительстве региона заявили, что так больных спасают от риска уголовной ответственности
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Власти Мурманской области выделят 1,479 млн руб. на закупку технических средств, которые позволят отслеживать местоположение больных COVID-19, проходящих лечение на дому. Соответствующее постановление опубликовано (*pdf) на портале регионального правительства.

Как следует из постановления, средства будут потрачены на создание системы «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому». Отчитаться об использовании средств министерство цифрового развития области должно до 1 декабря 2020 года.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова пояснила РБК, что в регионе планируют переходить на лечение COVID-19 в легкой форме на дому, поскольку у большинства заболевших нет тяжелых симптомов. «При такой системе необходима четкая уверенность в том, что население будет в безопасности и контакт с заболевшим человеком будет исключен, — это важно и для окружающих, и для самого инфицированного. Ведь перестроиться на новый режим жизни непросто, и человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть привлеченным в том числе и к уголовной ответственности», — объяснила она.

Для того чтобы контролировать соблюдение карантина, будут закуплены специальные трекеры. Кондаурова подчеркнула, что их ношение для больных будет опциональным. «Мы предлагаем человеку остаться лечиться дома и использовать электронный браслет или же быть госпитализированным в больницу, чтобы проходить лечение под наблюдением врачей», — объяснила она.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, как передает «РИА Новости», посчитал, что инициативу мурманских властей нужно подвергнуть юридической экспертизе и отметил, что с этической точки зрения она выглядит некрасиво. «Все-таки изоляция, тем более самоизоляция, это не домашний арест. Тут можно далеко зайти», — сказал он.

Согласно последним официальным данным, в Мурманской области насчитывается 265 заболевших и один случай смерти от коронавируса, 14 человек выздоровели. Область входит в десятку регионов с наибольшим числом выявленных случаев заражения.

В Мурманской области за сутки удвоилось число зараженных COVID-19
Общество

За прошлые сутки число заболевших в регионе удвоилось. Очаг массового заражения был выявлен в Кольском районе, селе Белокаменка, где ведется строительство крупного объекта НОВАТЭКа — Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС, Кольская верфь).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Теги: Мурманская область, карантин, электронные браслеты
Материалы по теме
В Мурманской области за сутки удвоилось число зараженных COVID-19
Общество
В Мурманской области ограничат въезд еще в три города
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter