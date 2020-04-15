Apple открыла доступ к статистике о передвижении людей на фоне пандемии

Компания формирует статитику перемещений жителей пешком, на личном и общественном транспорте, чтобы помочь властям отслеживать динамику передвижения

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Компания Apple открыла доступ к статистике своих карт о передвижении пользователей, чтобы помочь властям справиться с распространением вируса. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Доступная статистика включает данные о количестве передвижений пешком, поездок на автомобилях и общественном транспорте. Сервис собирает информацию о числе запросов о прокладке маршрутов, сравнивает его с собранными ранее данными и вычисляет общую динамику передвижения пользователей.

Это поможет местным властям и органам здравоохранения принимать необходимые решения для защиты наиболее уязвимых групп населения, говорится в сообщении.

Ознакомиться со статистикой можно на отдельном сайте, где представлены данные о 63 странах и регионах. Изменения в поведении пользователей Apple отслеживает с 13 января 2020 года. Так, согласно данным сайта, в России за это время объем перемещений на автомобилях снизился на 40%, а пешком — на 50%.

Apple отмечает, что нововведения не нанесут ущерб конфиденциальности пользователей.