Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с вирусом

Это не скажется на безопасности пользователей и не нарушит их право на неприкосновенность личной жизни, уверяют компании. Работа по запуску новой технологии может занять несколько месяцев

Google и Apple объединятся для создания технологии, которая поможет выявить, с кем контактировали люди, зараженные коронавирусом. Заявления об этом появились на сайтах обеих компаний.

При этом компании заверяют, что неприкосновенность личной жизни пользователей, а также их безопасность, не будут нарушены.

Новая технология поможет властям стран сдержать распространение коронавируса, позволяя выявить контакты заболевшего человека, говорится в сообщении. Ее запуск будет происходить в два этапа.

На первом этапе будет создан программный интерфейс, который обеспечит взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу компании планируют завершить в мае.

На втором этапе компании будут работать над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты заболевших. «Конфиденциальность, прозрачность и добрая воля имеют первостепенное значение в рамках этой инициативы», — говорится в сообщении компаний. На реализацию этого этапа планируется потратить несколько месяцев.