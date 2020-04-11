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Пандемия коронавируса ,  
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Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с вирусом

Это не скажется на безопасности пользователей и не нарушит их право на неприкосновенность личной жизни, уверяют компании. Работа по запуску новой технологии может занять несколько месяцев

Google и Apple объединятся для создания технологии, которая поможет выявить, с кем контактировали люди, зараженные коронавирусом. Заявления об этом появились на сайтах обеих компаний.

При этом компании заверяют, что неприкосновенность личной жизни пользователей, а также их безопасность, не будут нарушены.

Новая технология поможет властям стран сдержать распространение коронавируса, позволяя выявить контакты заболевшего человека, говорится в сообщении. Ее запуск будет происходить в два этапа.

На первом этапе будет создан программный интерфейс, который обеспечит взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу компании планируют завершить в мае.

На втором этапе компании будут работать над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты заболевших. «Конфиденциальность, прозрачность и добрая воля имеют первостепенное значение в рамках этой инициативы», — говорится в сообщении компаний. На реализацию этого этапа планируется потратить несколько месяцев.

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Предполагается, что пользователи новой технологии, у которых был выявлен коронавирус, будут добавлять эту информацию в приложения. Таким образом люди, с которыми они близко контактировали в прошедшие дни, получат уведомление, уточняет Bloomberg.

Похожие технологии уже запустили в Сингапуре. В марте жителям города-государства стало доступно приложение TraceTogether, которое помогает пользователям фиксировать данные о том, с кем из знакомых они близко контактировали. Приложение отслеживает другие смартфоны, на которых установлено TraceTogether, и «запоминает» их, учитывая также дистанцию между пользователями и длительность их контакта. Если человек заразится коронавирусом, он сможет восстановить, с кем он контактировал до обнаружения болезни.

Всего в мире коронавирусом заразились 1,7 млн человек по данным Университета Джона Хопкинса. Наибольшее количество заражений зафиксировано в США (499 252), Испании (158 273) и Италии (147 577).

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Apple, Google
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