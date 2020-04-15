Росавтодор потратит почти 100 млрд руб. от «Платона» на ремонт дорог

По словам главы федерального агентства Андрея Костюка, реконструкция с расширением с двух до четырех полос будет проведена на тех участках трасс, где загрузка особенно велика

Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

За счет средств, собранных системой «Платон», в России будут отремонтированы более 100 мостов и 44 участка федеральных автодорог общей протяженностью 600 км, говорится в сообщении Федерального дорожного агентства (Росавтодор). При этом на ремонт мостов планируется потратить 18,3 млрд руб., а дорог — 79,3 млрд руб.

По словам главы Росавтодора и замминистра транспорта Андрея Костюка, реконструкция с расширением с двух до четырех полос будет проведена на тех участках трасс, где загрузка особенно велика. По данным ведомства, средняя интенсивность движения на выбранных участках превышает 10 тыс., а на некоторых даже 25 тыс. автомобилей в сутки.

В частности, расширены будут участки трасс Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (общая протяженность — 84 км), Р-351 Екатеринбург — Тюмень (87 км), М-5 «Урал» в Челябинской области (40 км) и А-108 «Московское большое кольцо» (23 км).

«Это одни из самых загруженных участков федеральных дорог, которые будут расширены. Их капитальный ремонт повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения», — отметил Костюк.