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Общество ,  
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Росавтодор потратит почти 100 млрд руб. от «Платона» на ремонт дорог

По словам главы федерального агентства Андрея Костюка, реконструкция с расширением с двух до четырех полос будет проведена на тех участках трасс, где загрузка особенно велика
Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

За счет средств, собранных системой «Платон», в России будут отремонтированы более 100 мостов и 44 участка федеральных автодорог общей протяженностью 600 км, говорится в сообщении Федерального дорожного агентства (Росавтодор). При этом на ремонт мостов планируется потратить 18,3 млрд руб., а дорог — 79,3 млрд руб.

По словам главы Росавтодора и замминистра транспорта Андрея Костюка, реконструкция с расширением с двух до четырех полос будет проведена на тех участках трасс, где загрузка особенно велика. По данным ведомства, средняя интенсивность движения на выбранных участках превышает 10 тыс., а на некоторых даже 25 тыс. автомобилей в сутки.

В частности, расширены будут участки трасс Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (общая протяженность — 84 км), Р-351 Екатеринбург — Тюмень (87 км), М-5 «Урал» в Челябинской области (40 км) и А-108 «Московское большое кольцо» (23 км).

«Это одни из самых загруженных участков федеральных дорог, которые будут расширены. Их капитальный ремонт повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения», — отметил Костюк.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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Среди крупнейших мостов, которые планируется отремонтировать за счет средств «Платона», — через Оку на старом направлении трассы «Дон» в Московской области (длиной 617 м), реку Зун-Мурино на трассе А-333 в Бурятии (228 м), реку Кабарга на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае (222 м) и реку Вуокса на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области (205 м). Общая протяженность подлежащих ремонту сооружений превышает 6 км.

Система «Платон», по которой взимается плата за передвижение по дорогам большегрузных автомобилей, действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне 3,73 руб. за 1 км при проезде по федеральным трассам, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км. Сборы системы «Платон» за 2019 год составили 31 млрд руб.

С 1 февраля 2020 года тариф «Платона» был повышен до 2,2 руб. за 1 км. Производители продуктов и ретейлеры предупреждали о возможном росте цен на товары из-за повышения тарифов «Платона».

Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне пандемии
Экономика

В марте источники РБК сообщали, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 обсуждается возможность отмены взимания платы за проезд большегрузов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Платон», Росавтодор, дороги
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