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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Президент США заявил, что мало какой бренд в мире пострадал столь же сильно, как лайнер Boeing 737 MAX. Так что Трамп на месте компании изменил бы название самолета
Дональд ​Трамп (Фото: Randall Hill / Reuters)

Авиаконцерну Boeing стоило бы подумать о смене названия узкофюзеляжного пассажирского лайнера Boeing 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена после гибели самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines.

«Что я знаю о брендинге, может быть и ничего (правда, я все-таки стал президентом!), но на месте Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы ему новые замечательные опции и перевыпустил бы самолет под новым именем», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Президент США добавил, что ни один другой бренд в мире не понес столь же сильного ущерба, как Boeing 737 MAX.

Бизнес
Boeing не продал ни одного лайнера семейства 737 после крушения в Эфиопии

В октябре 2018 года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта такой же лайнер Ethiopian Airlinеs потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли. После этого эксплуатация оставшихся в строю Boeing 737 MAX была прекращена.

По данным Wall Street Journal, в марте 2019 года компания Boeing поставила заказчикам всего 11 самолетов модели 737 MAX, что примерно вдвое меньше, чем в январе или феврале. В середине марта, после того как полеты 737 MAX были остановлены в США, Boeing остановил их поставки. При этом март стал первым за почти семь лет месяцем, когда Boeing не получил ни одного заказа на 737 MAX, считавшийся главным бестселлером компании последних лет. В начале апреля компания объявила о сокращении производства таких самолетов.​

Точные причины гибели лайнеров Lion Air и Ethiopian Airlines пока не известны. Согласно одной из версий, причиной гибели могла стать некорректная работа установленной на лайнерах автоматизированной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). В начале апреля Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США сообщило о создании комиссии по контролю за модернизацией систем лайнеров Boeing 737 MAX.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, Boeing, 737 MAX
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