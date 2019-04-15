Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX

Президент США заявил, что мало какой бренд в мире пострадал столь же сильно, как лайнер Boeing 737 MAX. Так что Трамп на месте компании изменил бы название самолета

Дональд ​Трамп (Фото: Randall Hill / Reuters)

Авиаконцерну Boeing стоило бы подумать о смене названия узкофюзеляжного пассажирского лайнера Boeing 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена после гибели самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines.

«Что я знаю о брендинге, может быть и ничего (правда, я все-таки стал президентом!), но на месте Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы ему новые замечательные опции и перевыпустил бы самолет под новым именем», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Президент США добавил, что ни один другой бренд в мире не понес столь же сильного ущерба, как Boeing 737 MAX.

В октябре 2018 года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта такой же лайнер Ethiopian Airlinеs потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли. После этого эксплуатация оставшихся в строю Boeing 737 MAX была прекращена.