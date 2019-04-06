Boeing анонсировала сокращение производства 737 МАХ с 52 до 42 в месяц

Boeing анонсировала сокращение производства 737 МАХ с 52 до 42 в месяц

Американская компания Boeing планирует с середины апреля выпускать меньше самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как отмечается в документе, компания решила временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц. Представители Boeing пояснили, что такое решение принято из-за приостановок поставок лайнеров данного типа.

В компании отметили, что сокращение объемов производства самолетов позволит «сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения». При этом руководство Boeing на данный момент не планирует сокращать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.

В середине марта после авиакатастрофа в Эфиопии с участием лайнера 737 MAX Reuters сообщал о заморозке поставок самолетов Boeing, однако их производство продолжается. Авиакомпании и эксперты в области авиастроения отмечали, что запрет на полеты этих самолетов теоретически не мешает внутренним поставкам, однако многие авиалинии избегают принимать самолеты, которые не могут использоваться.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Кению, потерпел крушение 10 марта в окрестностях Аддис-Абебы через шесть минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли все 157 человек, находившиеся на борту. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет данной модели авиакомпании Lion Air, в результате которой погибли 189 человек.​

После авиакатастрофы страны Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Ямайка и ряд других государств приняли решение о запрете полетов Boeing этой модели. В России полеты лайнеров временно приостановил единственный эксплуатант — авиакомпания «Глобус» («дочка» S7).