Boeing не продал ни одного лайнера семейства 737 после крушения в Эфиопии

Boeing не продал ни одного лайнера семейства 737 после крушения в Эфиопии

Авиационный концерн Boeing после крушения лайнера 737 MAX 8 в Эфиопии не получил ни одного заказа на покупку самолетов семейства 737, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в марте компания смогла продать лишь 11 самолетов 737 MAX. Эта цифра вдове ниже темпов продаж в предыдущие два месяца текущего года. WSJ отмечает, что в январе Boeing сумел продать 24 самолета поколения MAX, а в феврале — 27.

Газета сообщает, что более 4,6 тыс. заказов на самолеты 737 MAX находятся в стадии ожидания. Также компания до катастрофы в Эфиопии получила еще 78 заказов на предыдущие поколения 737.