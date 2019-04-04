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Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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США объявили о создании комиссии по контролю за системами Boeing 737 MAX
В нее войдут представители NASA, Агентства гражданской авиации и международных авиарегуляторов. Комиссия будет контролировать модернизацию систем самолетов Boeing 737 MAX
Фото: Ted S. Warren / AP

Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США сообщило о создании комиссии по контролю за модернизацией систем лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В нее также войдут представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и международных авиарегуляторов. Также в комиссию войдут представители Канады, утверждает собеседник Reuters в канадском правительстве. Возглавит комиссию экс-председатель Национального совета США по безопасности на транспорте Крис Харт.

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Комиссия оценит работу автоматизированной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), чтобы определить ее соответствие всем применимым правилам и определить будущие усовершенствования, которые могут потребоваться». Считается, что именно из-за MCAS могли произойти две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX.

Первое крушение лайнера этой модели произошло в октябре 2018 года, тогда в Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air, погибли все находившиеся на борту 189 человек. В марте этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа самолета.

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После этой авиакатастрофы многие страны запретили полеты самолетов 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила поставки этих лайнеров. Компания также разработала обновление для MCAS. По данным Reuters, Boeing также планирует устанавливать на моделях 737 MAX систему предупреждения, которая будет сообщать пилотам о технических неполадках, из-за которых могли произойти аварии в Индонезии и Эфиопии.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Boeing, 737 MAX, Авиакатастрофа в Эфиопии, FAA, NASA
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