Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отправился к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида. На борту, помимо россиянина, американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту успешно запущен к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции «Роскосмоса».

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида в 02:03 по московскому времени.

«Выведение корабля Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Его стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована 16 марта в 06:30 мск.

Вместе с россиянином на МКС полетели американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Пуск состоялся в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.

На этой неделе NASA отложило пуск Crew Dragon к станции из-за сильного ветра и осадков на траектории полета.

На этом же корабле на Землю, как ожидается, должны вернуться космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Уилмор и Уильямс застряли на МКС.

Основатель компании SpaceX, разработчика Crew Dragon, Илон Маск заявлял, что астронавты должны были провести на станции всего восемь дней, но застряли там на восемь месяцев. «SpaceX могла отправить корабль Dragon и вернуть их домой еще полгода назад, но администрация Байдена (а не NASA) отказалась дать разрешение на это», — утверждал он. По словам Маска, президент Дональд Трамп «попросил как можно скорее вернуть их».