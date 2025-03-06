Маск назвал Байдена виновником задержки астронавтов на МКС на полгода

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Застрявшие на Международной космической станции (МКС) астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс могли вернуться на Землю еще полгода назад на космическом корабле Dragon, однако этому воспрепятствовала администрация бывшего президента США Джо Байдена. Об этом в X заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Изначально астронавты должны были провести на станции всего восемь дней, однако теперь находятся там уже восемь месяцев. SpaceX могла отправить корабль Dragon и вернуть их домой еще полгода назад, но администрация Байдена (а не NASA) отказалась дать разрешение на это. Президент Трамп попросил как можно скорее вернуть их, и мы это сделаем», — написал Маск.



Первый космический корабль компании Boeing Starliner c американскими астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс запустили в космос 5 июня 2024 года. На следующий день он пристыковался к МКС. Предполагалось, что они пробудут там одну неделю, однако отстыковка откладывалась несколько раз из-за неисправных деталей и утечки гелия на Boeing Starliner.

В декабре 2024 года в NASA сообщили, что астронавты вернутся на Землю не раньше конца марта 2025 года. До их возвращения SpaceX и NASA планируют отправить на МКС экипаж SpaceX Crew-10.