Маск призвал готовиться к отказу от МКС и позвал на Марс
Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу, пора готовиться свести ее с орбиты, заявил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в Х.
«Пора начинать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Дополнительная польза от нее крайне мала. Давайте отправимся на Марс», — написал Маск.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Роскосмоса».
МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран.
Летом 2023-го Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны — участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года.
Контракт NASA на сведение МКС с орбиты получила компания Маска — SpaceX, cумма составила $843 млн.
Россия и США уже согласовали сроки завершения работы МКС, заявил в декабре занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он напомнил, что планируется создание Российской орбитальной станции, которую должны завершить формировать «на рубеже 2032-2033 годов».
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