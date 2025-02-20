Маск призвал готовиться к отказу от МКС и позвал на Марс

Основатель SpaceX считает, что МКС приносит мало пользы. Он призвал готовиться к полетам на Марс. В прошлом году SpaceX получила контракт на сведение станции с орбиты

Международная космическая станция (Фото: Paolo Nespoli / ESA / NASA / Getty Images)

Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу, пора готовиться свести ее с орбиты, заявил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в Х.

«Пора начинать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Дополнительная польза от нее крайне мала. Давайте отправимся на Марс», — написал Маск.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Роскосмоса».

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран.

Летом 2023-го Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны — участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года.

Контракт NASA на сведение МКС с орбиты получила компания Маска — SpaceX, cумма составила $843 млн.

Россия и США уже согласовали сроки завершения работы МКС, заявил в декабре занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он напомнил, что планируется создание Российской орбитальной станции, которую должны завершить формировать «на рубеже 2032-2033 годов».