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NASA перенесло запуск миссии Crew-10 с космонавтом Песковым на 14 марта

Кирилл Песков покидает Космический&nbsp;центр&nbsp;перед&nbsp;запуском на Международную космическую станцию на мысе Канаверал, Флорида, США, 12 марта 2025 года
Кирилл Песков покидает Космический центр перед запуском на Международную космическую станцию на мысе Канаверал, Флорида, США, 12 марта 2025 года (Фото: Steve Nesius / Reuters)

NASA перенесло запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции на 14 марта из-за сильного ветра и осадков на траектории полета, сообщила пресс-служба организации.

В состав миссии Crew-10 входят российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши

Полет на МКС должен начаться не ранее 19:03 по восточному времени 14 марта (3:03 мск 15 марта).

Если запуск состоится, то МКС сможет покинуть миссия Crew-9, в составе которой космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Оба находятся на МКС с сентября 2024-го. Ожидается, что они отправятся на Землю не ранее 19 марта.

NASA анонсировало полет российского космонавта Пескова на МКС в марте
Общество
Кирилл Песков,&nbsp;Николь Айерс,&nbsp;Энн Макклейн и&nbsp;Такуя Ониши

Изначально миссия Crew-10 должна была отправиться к МКС 12 марта.

Запуск состоится с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Это будет десятая ротационная миссия космической организации. Старт корабля запланирован с комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США.

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