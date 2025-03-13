NASA перенесло запуск миссии Crew-10 с космонавтом Песковым на 14 марта

Кирилл Песков покидает Космический центр перед запуском на Международную космическую станцию на мысе Канаверал, Флорида, США, 12 марта 2025 года (Фото: Steve Nesius / Reuters)

NASA перенесло запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции на 14 марта из-за сильного ветра и осадков на траектории полета, сообщила пресс-служба организации.

В состав миссии Crew-10 входят российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши

Полет на МКС должен начаться не ранее 19:03 по восточному времени 14 марта (3:03 мск 15 марта).

Если запуск состоится, то МКС сможет покинуть миссия Crew-9, в составе которой космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Оба находятся на МКС с сентября 2024-го. Ожидается, что они отправятся на Землю не ранее 19 марта.

Изначально миссия Crew-10 должна была отправиться к МКС 12 марта.

Запуск состоится с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Это будет десятая ротационная миссия космической организации. Старт корабля запланирован с комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США.