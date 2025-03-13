NASA перенесло запуск миссии Crew-10 с космонавтом Песковым на 14 марта
NASA перенесло запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции на 14 марта из-за сильного ветра и осадков на траектории полета, сообщила пресс-служба организации.
В состав миссии Crew-10 входят российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши
Полет на МКС должен начаться не ранее 19:03 по восточному времени 14 марта (3:03 мск 15 марта).
Если запуск состоится, то МКС сможет покинуть миссия Crew-9, в составе которой космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Оба находятся на МКС с сентября 2024-го. Ожидается, что они отправятся на Землю не ранее 19 марта.
Изначально миссия Crew-10 должна была отправиться к МКС 12 марта.
Запуск состоится с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Это будет десятая ротационная миссия космической организации. Старт корабля запланирован с комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США.
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