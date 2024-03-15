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Умер Александр Ширвиндт

Ширвиндт возглавлял Театр сатиры более 20 лет, он покинул пост в 2021 году
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший худрук Театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт умер в больнице, сообщил РБК нынешний руководитель театра актер Сергей Газаров. Ширвиндту было 89 лет.

«Он скончался час назад», — сказал Газаров. Других подробностей он не сообщил.

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Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст (на тот момент ему было 87 лет) «обнулить невозможно». Его место занял Газаров, который до этого возглавлял Московский драматический театр имени Армена Джигарханяна. Ширвиндт стал президентом Театра сатиры.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, после чего поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). В 1968 году вместе с режиссером Анатолием Эфросом Ширвиндт перешел в Театр на Малой Бронной, а к труппе Театра сатиры присоединился в 1970 году.

Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума», срежиссировал постановки «Маленькие комедии большого дома» (вместе с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и другие. Среди его работ в кинематографе — «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих».

Ширвиндт — автор шести книг. Последняя — «Опережая некролог» — вышла в 2020 году. Звание народного артиста РСФСР он получил в 1989 году, в 2019-м был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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В 2020 году Ширвиндт вместе с супругой попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Яна Баширова Яна Баширова
Александр Ширвиндт театр Сатиры
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