Александр Ширвиндт (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Актера и режиссера Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила РБК его представитель.

Она также уточнила, что прощание с артистом пройдет в Театре Сатиры.

Бывший худрук Московского академического Театра Сатиры Ширвиндт умер в больнице 15 марта. Ему было 89 лет. Соболезнования родным и близким режиссера выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Второй отметил «потрясающее обаяние и чувство юмора» актера. Собянин также назвал его спектакли «незабываемым событием».

С 2000 по 2021 год Ширвиндт был художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Перед этим он 30 лет служил в театре как актер. В 2021 году артист оставил свою должность и перешел на пост президента театра. Ширвиндт тогда отметил, что возраст (на тот момент ему было 87 лет), «обнулить невозможно».

Новым худруком Театра Сатиры стал актер Сергей Газаров, ранее возглавлявший Московский драматический театр имени Армена Джигарханяна.

Ширвиндт играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума». Как режиссер он поучаствовал в постановках «Маленькие комедии большого дома», «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и других работах. Среди его заметных появлений в кино — роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и «Вокзал для двоих».