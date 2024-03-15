«Артисты на 95% состоят из эмоций»: король самоиронии Ширвиндт

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в еврейской семье. Отец был скрипачом в Большом театре, а затем преподавал музыку, мать работала редактором в Московской филармонии. Ширвиндт рассказывал, что его фамилия немецкая, а семья имеет прусские корни. По словам актера, отец пытался приобщить его к музыке. «До 6-го класса меня держали в музыкальной школе, а потом весь ее коллектив пришел к папе и со слезами на глазах сказал, что, несмотря на огромную любовь к нему как к педагогу, человеку и отцу, вынужден прогнать меня к… Последней каплей стал экзамен по сольфеджио, на котором я с удивлением узнал от педагогов, что в музыке существуют два ключа — скрипичный и басовый. Папа сдался», — вспоминал актер в книге «В промежутках между».

Когда мальчику было почти семь лет, началась Великая Отечественная война. Супруги ушли на фронт в составе концертной бригады, а сына отвезли в эвакуацию в Пермскую область. Папа и мама остались живы и вернулись с войны. Со времен эвакуации Ширвиндт ненавидел чеснок — его заставляли есть, чтобы не болеть.