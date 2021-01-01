Сын Ширвиндта сообщил о сроках выписки актера из больницы

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, который вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусом, будет выписан из больницы в выходные. Об этом сообщил в Instagram его сын, телеведущий Михаил Ширвиндт.

«Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой», — написал он.

По его словам, единственное, что раздражает супругов в больнице, — слишком обильное питание. «Гостинцы несут абсолютно все: врачи, медсестры, соседи по палатам, я, внуки», — объяснил Михаил Ширвиндт.

О госпитализации Ширвиндта с коронавирусом в Московском театре сатиры сообщили 25 ноября. Директор театра говорил, что болезнь артиста протекает в легкой форме.