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Поправки в Конституцию ,  
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Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной. По ее словам, это также означает запрет на усыновление такими парами детей.

«Законопроект <...> прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — сообщила Мизулина.

Согласно законопроекту, опубликованному в базе документов Госдумы, документ предлагает изменить ст. 14 Семейного кодекса, которая определяет обстоятельства, препятствующие заключению брака. Согласно предложенной редакции, эта статья будет содержать указание на то, что «не допускается заключение брака» между «лицами одного пола».

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сейчас в ст. 14 Семейного кодекса России нет указания на то, что один одинаковый пол является препятствием для брака. При этом в ст. 12 Семейного кодекса говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

Определение брака как союза мужчины и женщины стало одной из поправок к Конституции, одобренных россиянами на референдуме 1 июля. Соответствующую поправку в Основном законе предложил закрепить президент Владимир Путин.

Ранее, в феврале, президент говорил, что, пока он руководит страной, в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», а будут «папа» и «мама».

Теги: семья, брак, усыновление
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