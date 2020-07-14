Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

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В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной. По ее словам, это также означает запрет на усыновление такими парами детей.

«Законопроект <...> прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — сообщила Мизулина.

Согласно законопроекту, опубликованному в базе документов Госдумы, документ предлагает изменить ст. 14 Семейного кодекса, которая определяет обстоятельства, препятствующие заключению брака. Согласно предложенной редакции, эта статья будет содержать указание на то, что «не допускается заключение брака» между «лицами одного пола».

Сейчас в ст. 14 Семейного кодекса России нет указания на то, что один одинаковый пол является препятствием для брака. При этом в ст. 12 Семейного кодекса говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».