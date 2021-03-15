Следственный комитет задержал двух таможенных начальников

Один из задержанных — находившийся в бегах бывший начальник отдела Петербургской таможни. Второй — действующий руководитель таможни в Астрахани

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета задержали по обвинению в получении взятки бывшего начальника отдела таможенного контроля Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ему официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.

После начала расследования Гусев скрылся, и его объявили в розыск. Задержали бывшего таможенника 14 марта в аэропорту Шереметьево.

«По данным следствия, Гусев в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в размере 20 млн рублей. Незаконное вознаграждение предполагалось за непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении указанной коммерческой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки «Таллер». Указанные денежные средства получены Гусевым через посредников в период декабря 2018 — января 2019 года», — говорится в сообщении СК.

В Басманном суде Москвы РБК подтвердили, что получили ходатайство о мере пресечения Гусеву. «Гусев Олег Юрьевич. С ходатайством вышел центральный аппарат — ГСУ СК РФ. В настоящее время он безработный, просят стражу до 26 апреля 2021 года. Сумма взятки не известна, адвокат — тоже. Материал у судьи. Время судебного заседания еще не известно, зависит от доставки и явки всех участников», — сообщили РБК в пресс-службе суда.