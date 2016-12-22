Замначальника подмосковной таможни задержали за взятку в 11 млн руб.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника Московской областной таможни. Деньги он брал за непроведение процессуальных действий

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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника таможни Московской области. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, вечером 28 ноября в одном из кафе Москвы чиновник получил взятку в размере более 11 млн руб. «за оказание содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

В настоящее время таможенник, имени которого СК не называет, задержан. В ближайшее время ему должна быть избрана мера пресечения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Пресс-секретарь Московской областной таможни Екатерина Демянчук рассказала, что упомянутый СК человек действительно задержан. «Ведётся следствие, по его результатам будет принято решение о статусе сотрудника», — сказала она. При этом она не уточнила, кто именно из заместителей главы таможни уличен в получении взятки.

В конце июня были задержаны сотрудники столичной таможни, которых заподозрили в получении взятки в 5 млн руб. за то, что они после внеплановой проверки в одном из московских ТЦ позволили заменить дорогие меховые товары на более дешевые, а часть из них убрать из зоны таможенного контроля. В их отношении было заведено уголовное дело.

