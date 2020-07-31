Генпрокуратура попросила конфисковать у генерала таможни ₽121 млн

Среди заинтересовавшего прокуратуру имущества таможенника — слитки золота и серебра, люксовые часы и ручки, имеющие художественно-историческую ценность иконы

Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Проверка Генеральной прокуратуры показала несоответствие доходов и расходов у бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы генерала Александра Кизлыка. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Единственным источником доходов семьи Кизлыка были заработная плата и преподавательская деятельность, его жена длительное время не работала. «При совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн руб.», — выяснили прокуроры.

Среди имущества семьи генерала оказались наличные в рублях и валюте в эквиваленте 89 млн руб., «два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн руб., а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение».

Генпрокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана, на общую сумму более 121 млн руб.