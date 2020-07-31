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Генпрокуратура попросила конфисковать у генерала таможни ₽121 млн

Среди заинтересовавшего прокуратуру имущества таможенника — слитки золота и серебра, люксовые часы и ручки, имеющие художественно-историческую ценность иконы
Александр Кизлык
Александр Кизлык (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Проверка Генеральной прокуратуры показала несоответствие доходов и расходов у бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы генерала Александра Кизлыка. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Единственным источником доходов семьи Кизлыка были заработная плата и преподавательская деятельность, его жена длительное время не работала. «При совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн руб.», — выяснили прокуроры.

Среди имущества семьи генерала оказались наличные в рублях и валюте в эквиваленте 89 млн руб., «два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн руб., а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение».

Генпрокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана, на общую сумму более 121 млн руб.

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
Общество
<p>Александр Кизлык</p>

В декабре прошлого года Кизлыку было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК, до десяти лет лишения свободы). Один из эпизодов его уголовного дела связан с тем, что таможенники помогли уйти от ответственности за контрабанду супруге посла России в Кении Дмитрия Максимычева.

60-летний генерал-лейтенант Кизлык на момент задержания возглавлял управление таможенных расследований и дознания ФТС. Следователи заявляли, что он способствовал освобождению от уголовной ответственности причастных к контрабанде валюты. По версии СКР, в результате действий Кизлыка и его подчиненных преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные.

Басманный суд Москвы арестовал тогда Кизлыка и его зама Алексея Серебро, вместе с ними под стражу попали заместители начальников таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин. По версии следствия, они помогали контрабандистам, перевозившим деньги, уходить от уголовной ответственности.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: таможня, Генпрокуратура, конфискация
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