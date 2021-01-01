В Москве задержали главу отдела Шереметьевской таможни

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Следователи задержали главу одного из отделов Шереметьевской таможни по обвинению в получении взятки в размере более 800 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Задержан начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни», — уточняется в сообщении.

По данным следователей, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020 года он получил от гендиректора коммерческой организации более 820 тыс. руб. за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов. При этом деньги передавались через посредников.

По данному факту было возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере). Следствие намерено попросить суд арестовать задержанного.