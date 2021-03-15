Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю

23% россиян, которые находятся в поисках новой работы, уверены, что столкнутся с финансовыми трудностями менее чем через неделю после ухода со старой. Эта проблема не затронет только 3%, показал опрос hh.ru

Почти четверть безработных россиян (23%) считает, что они могут позволить себе искать новую работу менее недели, прежде чем начнут испытывать финансовые трудности. Об этом свидетельствуют данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter (результаты есть у РБК).

Опрос был проведен онлайн с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тыс. соискателей.

По мнению 20% респондентов, им хватит денег на две недели, 15% опрошенных считают, что накопленных средств им будет достаточно на 1,5 месяца. 11% заявили, что им нужно найти новую работу в течение трех месяцев, 4% — в течение полугода. Только 3% участников опроса заявили, что у них не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы.

С финансовыми трудностями во время поиска работы столкнулись большинство участников исследования, при этом для 39% они оказались серьезными. 44% отметили, что пока справляются, еще 10% назвали их почти незаметными.