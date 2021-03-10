Более 75% россиян сталкивались с задержкой зарплаты
С задержками с выплатой заработной платы хотя бы раз сталкивались 76% работников, 24% респондентов эта проблема не коснулась, показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».
В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех округов России.
При этом 27% из тех, кто столкнулся с проблемой, заявили, что им постоянно задерживают или не выплачивают зарплаты, 11% респондентов рассказали, что сталкивались с этой проблемой один раз, а 62% — что задержки или отказ в выплате заработанных денег работодателем происходили по отношению к ним неоднократно.
Из тех, кто сталкивался с задержкой или невыплатой зарплаты, почти половина (49%) пытались разрешить эту проблему с работодателями.
Какими методами сотрудники пытались вернуть заработанные деньги (множественный выбор, количество ответов может превышать 100%):
- 49% — пытались договориться с работодателем по-хорошему;
- 14% — подавали жалобы в государственные органы;
- 11% — угрожали обращением в трудовую инспекцию или начинали хуже выполнять свою работу в качестве протеста;
- 10% — не выходили на работу в случае невыплаты зарплаты;
- 9% — оставляли негативные отзывы о работодателе;
- 8% — угрожали начальству увольнением;
- 3% — жаловались на невыплаты в социальных сетях;
- 9% — другие методы, в том числе увольнение;
- 22% — никак не боролись с работодателями за зарплату.