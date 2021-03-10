Более 75% россиян сталкивались с задержкой зарплаты

Никогда не сталкивались с задержкой зарплаты только 24% россиян, следует из опроса «Работы.ру». При этом 27% тех, кого эта проблема затронула, отметили, что сталкиваются с подобными ситуациями постоянно

Фото: АГН «Москва»

С задержками с выплатой заработной платы хотя бы раз сталкивались 76% работников, 24% респондентов эта проблема не коснулась, показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех округов России.

При этом 27% из тех, кто столкнулся с проблемой, заявили, что им постоянно задерживают или не выплачивают зарплаты, 11% респондентов рассказали, что сталкивались с этой проблемой один раз, а 62% — что задержки или отказ в выплате заработанных денег работодателем происходили по отношению к ним неоднократно.

Из тех, кто сталкивался с задержкой или невыплатой зарплаты, почти половина (49%) пытались разрешить эту проблему с работодателями.