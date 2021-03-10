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Более 75% россиян сталкивались с задержкой зарплаты

Никогда не сталкивались с задержкой зарплаты только 24% россиян, следует из опроса «Работы.ру». При этом 27% тех, кого эта проблема затронула, отметили, что сталкиваются с подобными ситуациями постоянно
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С задержками с выплатой заработной платы хотя бы раз сталкивались 76% работников, 24% респондентов эта проблема не коснулась, показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех округов России.

При этом 27% из тех, кто столкнулся с проблемой, заявили, что им постоянно задерживают или не выплачивают зарплаты, 11% респондентов рассказали, что сталкивались с этой проблемой один раз, а 62% — что задержки или отказ в выплате заработанных денег работодателем происходили по отношению к ним неоднократно.

Из тех, кто сталкивался с задержкой или невыплатой зарплаты, почти половина (49%) пытались разрешить эту проблему с работодателями.

Какими методами сотрудники пытались вернуть заработанные деньги (множественный выбор, количество ответов может превышать 100%):

  • 49% — пытались договориться с работодателем по-хорошему;
  • 14% — подавали жалобы в государственные органы;
  • 11% — угрожали обращением в трудовую инспекцию или начинали хуже выполнять свою работу в качестве протеста;
  • 10% — не выходили на работу в случае невыплаты зарплаты;
  • 9% — оставляли негативные отзывы о работодателе;
  • 8% — угрожали начальству увольнением;
  • 3% — жаловались на невыплаты в социальных сетях;
  • 9% — другие методы, в том числе увольнение;
  • 22% — никак не боролись с работодателями за зарплату.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В соответствии со статьей 145.1 УК уголовным преступлением является частичная невыплата зарплаты или иных выплат в течение трех месяцев или полная невыплата в течение двух месяцев. Однако в законе есть важная оговорка: эти деяния должны быть совершены «из корыстной или иной личной заинтересованности» руководителя организации или работодателя. Статья 142 Трудового кодекса дает работнику право при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, письменно известив об этом работодателя. При этом средний заработок на время приостановки работы за сотрудником сохраняется.

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Проведенный в январе опрос «Работы.ру» показал, что работающие жители России в среднем хотели бы получать в 2021 году зарплату в размере 158 тыс. руб. Средние зарплатные ожидания жителей Москвы и Петербурга заметно отличались от ожиданий жителей остальной страны: в столице хотели бы зарабатывать ежемесячно в среднем 175 тыс. руб., в Петербурге — 164 тыс. руб.

Около 15% всех респондентов указали в пожеланиях суммы от 70 тыс. до 99 тыс. руб., а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс. руб., пятая часть (19%) — от 150 тыс. руб. Почти четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату в диапазоне от 50 тыс. до 69 тыс. руб. 18% опрошенных хотят зарабатывать от 30 тыс. до 49 тыс. руб. Только 7% хотели бы зарабатывать менее 29 тыс. руб.
 

Автор
Владислав Гордеев
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