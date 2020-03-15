«Аэрофлот» организует рейсы в Европу для возвращения россиян

Пока на сайте авиакомпании есть информация о вывозных рейсах из семи городов, позже список будет дополнен. Ранее «Аэрофлот» объявил о прекращении полетов в 13 европейских городов

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы в города Европы для того, чтобы вывезти российских пассажиров авиакомпании, у которых вылет намечен на дату после 16 марта, сообщает авиакомпания на своем сайте.

В сообщении пока опубликована информация о спецрейсах из Праги, Франкфурта, Мюнхена, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса и Вены. Перевозчик отмечает, что этот список будет обновляться.

Перебронирование билета будет производиться «однократно без обращения пассажира и [будет] направлено на адрес электронной почты, указанный при бронировании», говорится в сообщении. «Аэрофлот» порекомендовал пассажирам, которые находятся в европейских странах, регулярно проверять свой статус бронирования на сайте, а также электронную почту.

Информация о вывозных рейсах была опубликована после того, «Аэрофлот» объявил о приостановке выполнения рейсов в ряд европейских городов. В список вошли Франкфурт, Прага, Осло, Мюнхен, Салоники, Барселона, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшава, Таллин и Вена.

Также авиакомпания временно отменила рейсы в Ташкент, Бухару и Самарканд.