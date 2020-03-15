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«Аэрофлот» организует рейсы в Европу для возвращения россиян

Пока на сайте авиакомпании есть информация о вывозных рейсах из семи городов, позже список будет дополнен. Ранее «Аэрофлот» объявил о прекращении полетов в 13 европейских городов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы в города Европы для того, чтобы вывезти российских пассажиров авиакомпании, у которых вылет намечен на дату после 16 марта, сообщает авиакомпания на своем сайте.

В сообщении пока опубликована информация о спецрейсах из Праги, Франкфурта, Мюнхена, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса и Вены. Перевозчик отмечает, что этот список будет обновляться.

Перебронирование билета будет производиться «однократно без обращения пассажира и [будет] направлено на адрес электронной почты, указанный при бронировании», говорится в сообщении. «Аэрофлот» порекомендовал пассажирам, которые находятся в европейских странах, регулярно проверять свой статус бронирования на сайте, а также электронную почту.

Информация о вывозных рейсах была опубликована после того, «Аэрофлот» объявил о приостановке выполнения рейсов в ряд европейских городов. В список вошли Франкфурт, Прага, Осло, Мюнхен, Салоники, Барселона, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшава, Таллин и Вена.

Также авиакомпания временно отменила рейсы в Ташкент, Бухару и Самарканд.

Большинство рейсов были приостановлены до 30 апреля, три — в Варшаву, Вильнюс и Кишинев — отменены до конца марта.

Кроме того, «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», временно не будет выполнять рейсы из Петербурга в страны Европы под кодом «Аэрофлота» SU. Это касается, в том числе, полетов в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву. Пассажиры могут полететь через Москву, сообщала авиакомпания.

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С полуночи 16 марта в России начинает действовать запрет на все рейсы в страны Евросоюза, кроме тех, которые выполняются в столицы государств. По тому же принципу ограничиваются и рейсы в Швейцарию и Норвегию. Все рейсы будут выполняться через терминал F аэропорта «Шереметьево».

О сокращении полетных программ в страны Европы ранее сообщали и другие авиакомпании, в том числе «Победа», S7, Utair.

По данным источников РБК, из-за ограничения на полеты в страны Европы, Китай, Израиль и другие государства авиакомпании могут потерять до 100 млрд руб. в 2020 году. По данным источника РБК, близкого к Росавиации, из-за запрета на полеты в Китай потери авиакомпаний уже могли составить 10,5 млрд руб. В начале февраля заместитель министр транспорта Александр Юрчик сообщал, что правительство может выделить авиакомпаниям компенсации в размере 1,6 млрд руб. из-за ограничения авиасообщения с Китаем.



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, «Аэрофлот»
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