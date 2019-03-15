В Риге оштрафовали военных из США за осквернение Памятника Свободы

Два американских военных, задержанные на прошлой неделе за то, что справляли нужду на Памятник Свободы в Риге, получили штрафы в €400, пишет Delphi со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел 8 марта, нарушителей задержали полицейские, патрулировавшие район. В полиции заявили, что не нашли признаков того, что вандалы были в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-секретарь рижской полиции Томас Садовскис сказал, что американцы еще не выплатили штрафы за административное правонарушение. Тогда как в пресс-службе Минобороны Латвии сообщили об обратном. Там отметили, что в армии США американцев ждет более суровое наказание, чем штраф. Представитель Минобороны Анет Гнезе отметил, что все иностранные военные по приезду в Латвию проходят брифинг, посвященный их поведению в этой стране.

Памятник Свободы был установлен в 1935 году в память о погибших за независимость Латвии борцах.