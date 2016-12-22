В факельном шествии в Риге приняли участие тысячи человек
Общество, 22:37
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В факельном шествии в Риге приняли участие тысячи человек
Тысячи человек приняли участие в факельном шествии в Риге по случаю столетия независимости Латвии. Об этом сообщает Delfi.
Указывается, что процессия растянулась более, чем на километр, в ней принимали участие около 20 тыс. человек. Акцию организовало национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ».
Факельные шествия проводятся в Риге с 2003 года.
18 ноября 1918 года представители крупнейших партий страны провозгласили независимость Латвии. В 1920 году независимость Латвии признала РСФСР, а в начале 1921 года — ряд европейских государств.