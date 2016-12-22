На шествие в защиту русских школ в Риге вышли 5 тыс. человек

В шествии в защиту русских школ в Риге участвуют около 5 тыс. человек. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на полицию.
Отмечается, что акция организована Русским союзом Латвии. Сначала на шествие собрались около тысячи человек, но позднее их число увеличилось в пять раз. Некоторые участники несут флаги Русского союза и лозунги в защиту русского языка. Шествие возглавляют лидер союза Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
Шествие началось у театра Дайлес. В Facebook Русского союза Латвии уточняется, что Рижская дума сократила маршрут акции. Шествие должно было пройти по улице Бривибас и завершиться митингом у памятника Роланду на Ратушной площади. Вместо этого оно проходит по улице Базницас и закончится у памятника Райнсу.
Предыдущая акция протеста состоялась в Риге в начале июня. По данным полиции, в акции принимали участие около 3 тыс. человек, организаторы заявили о 7–8 тыс. участников.
В апреле президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательстве, предусматривающие перевод всех средних школ на государственный язык. Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что оспорит этот закон в Конституционном суде страны.