В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину

Неизвестные осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Риге. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Дома Москвы» Виолета Матвеева.

«Трость у памятника Пушкину была подпилена. Длительное время ее кто-то, так скажем, пилил. Заметили прохожие, что трость еле держится. Ее сняли и отнесли в «Дом Москвы» вчера. Сейчас трость находится у нас. В течение одной-двух недель памятник будет восстановлен», — рассказала Матвеева. По ее словам, инцидент произошел несколько недель назад.

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в парке Кронвалда в августе 2009 года, к 210-летию со дня рождения поэта, при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии. Монумент был доставлен в Латвию из России. Церемония открытия состоялась в присутствии мэра города Нила Ушакова.

В 2018 году вандалы уже пытались отпилить у памятника трость, отмечает латвийский портал Mixnews.lv.

В июле 2018 года на Украине в городе Золочеве (Львовская область) неизвестные разбили памятник Пушкину. По словам мэра города Игоря Гринькова, это был «акт вандализма» без политического подтекста.