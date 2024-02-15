В Чечне застрелили напавших на полицейского

Кадыров: в Чечне ликвидировали трех человек, напавших на полицейского

Рамзан Кадыров рассказал, что они планировали посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Один полицейский был ранен, сообщили в СК

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В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех человек, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщил в телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

«В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания», — добавил он.

«Уже известно, что члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сказал Кадыров, пообещав жестко бороться с «подобными беззаконниками». Следственный комитет по региону сообщил, что было совершено нападение на полицейского, он получил ранения. Нападавшие были ликвидированы ответным огнем, добавили в СК.

Глава Чечни пожелал скорейшего выздоровления раненому полицейскому.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. СК устанавливает личности совершивших нападение.

В марте 2023 года Кадыров заявил, что чеченские правоохранители ликвидировали двух боевиков в частном секторе Гудермеса. Тогда он говорил, что никто из сотрудников силовых органов и гражданских не пострадал. Ранее, в январе 2021 года, Кадыров сообщал о ликвидации бандгруппы.