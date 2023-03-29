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Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в чеченском Гудермесе

Кадыров: в чеченском Гудермесе в бою с правоохранителями ликвидированы два боевика
Двое боевиков были ликвидированы в Гудермесе после отработки спецслужбами оперативной информации, гражданские и силовики не пострадали, рассказал Кадыров. Телеграм-каналы ранее сообщали о нападении боевиков на местное РОВД
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чеченские правоохранители ликвидировали двух боевиков в частном секторе Гудермеса, которые, пытаясь выбраться из окружения, бросили в полицейских гранату. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух преступниках в частном секторе Гудермеса. В ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены», — рассказал Кадыров.

Глава республики отметил, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал. Он также попросил не распространять слухи «о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки». «Преступники выявлены и обезврежены. Гудермес живет спокойной жизнью», — заключил он.

Ранее о стрельбе в Гудермесе сообщали телеграм-каналы Mash, SHOT, «112» и «Осторожно, новости». SHOT писал, что боевики напали на пост РОВД, однако ответным огнем были ликвидированы.

Первым на публикации в телеграм-каналах ответил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, указав, что город «живет своей жизнью в штатном режиме». «Там где появляется какая-либо угроза стабильности и миру на чеченской земле, правоохранители региона имеют навыки, опыт и мужество, чтобы моментально ликвидировать любую угрозу мирной жизни», — отметил политик.

Гудерме́с — город в Чеченской Республике, расположен в 35 км к востоку от Грозного. На 2021 год в городе проживали около 66 тыс. человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Айшат Кадырова Чечня боевики Гудермес
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