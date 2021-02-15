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Памятник Аленке купил девелопер из Воронежа

Скульптура, внешний вид которой вызвал большой резонанс, стала собственностью группы компаний девелопера Евгения Хамина. Монумент хотят поставить в будущем парке скульптур близ Воронежа
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже (Фото: Михаил Бормотов / РИА Новости)

Памятник Аленке, который власти Нововоронежа демонтировали через несколько дней после установки, купил на аукционе девелопер из Воронежа Евгений Хамин. Об этом РБК сообщила директор проектного офиса группы компаний (ГК) Хамина Анна Шурховецкая.

По ее словам, сейчас ГК работает над созданием города-спутника «Солнечный» — территории рядом с Воронежем, расположенной недалеко от аэропорта. «В рамках развития этой территории мы планируем строить жилые комплексы, объекты коммерческой недвижимости и создавать парки», — пояснила Шурховецкая, добавив, что там также планируется строительство парка скульптур.

Памятник Аленке продали на аукционе за ₽2,6 млн
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Фото:Михаил Бормотов / РИА Новости

«Позднее, когда появилась информация про эту скульптуру, такое неравнодушное отношение к ней жителей, конечно, мы захотели этот объект в свой парк скульптур. По нашему мнению, это такой классный арт-объект, который хорошо в контексте территории может сработать. Он станет культурно-туристическим объектом, который будут позитивно воспринимать, — считает Шурховецкая. — Мы были заинтересованы в этом объекте, боролись за него, рады, что оставили его на территории Воронежской области».

Шурховецкая сообщила, что на строительство «Солнечного» понадобится пять лет. «Возможно, какие-то части парковых территорий появятся через два-три года, и эти скульптуры мы уже установим», — обещала она.

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15 февраля скульптура Аленки была продана на аукционе за 2,6 млн руб. (начальная цена лота составила 1 млн руб.). В документах Российского аукционного дома (РАД) говорилось, что в торгах участвовали четыре человека, победителем стала покупательница по имени Елена Осипова. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК Хамина сообщает, что Осипова является представителем этой структуры. «Блокнот-Воронеж» называет ее родственницей Хамина. Как пишет издание, женщина владеет 51% компании ООО «Фитнес-клуб «Триэль».

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Памятник был установлен в Нововоронеже Воронежской области 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. 21 декабря его демонтировали — это произошло после того, как внешний вид скульптуры раскритиковали местные жители, а в интернете произведение подвергли тысячам насмешек. Власти Нововоронежа пообещали, что в июне в городе откроют новый памятник, «красивый и миловидный».

Проект скульптуры создал один из местных художников. В нововоронежской администрации отмечали, что его стоимость составила около 1 млн руб., однако бюджетные средства на него не выделялись.

Авторы
Майя Бобенко, Наталия Анисимова
скульптура памятник аукцион Воронежская область
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